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20:06

Происшествия

Жителя Санкт-Петербурга арестовали по подозрению в госизмене

Фото: 123RF/flynt

Лефортовский суд Москвы арестовал петербуржца Вячеслава Лутора по делу о госизмене и участии в террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный суд.

"Суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и избрал Лутору, подозреваемому по статье 275 УК РФ ("Госизмена") и части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации") и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в решении суда.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения теракта на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением. Сообщается, что теракт собирался исполнить завербованный военнослужащий ВМФ РФ.

В ходе задержания у мужчины изъяли две самодельные бомбы, их мощность составляет 1 килограмм в тротиловом эквиваленте.

Позже задержанный заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) пообещала ему гражданство страны за исполнение теракта.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае

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