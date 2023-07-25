12:11Происшествия
Сотрудников ОПК в Курске осудили на срок до 17 лет по делу о госизмене
Фото: sitphotos/JanPietruszka
Курский областной суд приговорил двух бывших сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) к 13 и 17 годам лишения свободы и штрафам по делу о государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Виновными по делу о госизмене признали супружескую пару. А. Р. Сидоркина приговорили к 17 годам колонии строгого режима, ограничению свободы сроком на 1,5 года и штрафу в размере 450 тысяч рублей.
"Сидоркиной Т. А. – 13 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 350 тысяч рублей и ограничением свободы сроком на 1 год", – добавили в суде.
До этого по делу о госизмене задержали инженера-конструктора предприятия ОПК в Ростове-на-Дону. По данным спецслужб, он передавал украинской военной разведке информацию о расположении предприятия, средств ПВО и российских сил. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении мужчины уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ ("Госизмена").
Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае
Читайте также