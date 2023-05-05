Уроженку Крыма арестовали по подозрению в госизмене

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Лефортовский суд Москвы арестовал уроженку Крыма Ление Умерову. Ее обвиняют в государственной измене, передает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал Л. Р. Умеровой, подозреваемой по статье 275 УК РФ ("Госизмена"), меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что суд отказался от каких-либо комментариев, так как материалы дела засекречены.

Ранее сообщалось, что второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего военного из Белгородской области Артема Семенова к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Его обвинили в государственной измене. Семенову не стали назначать штраф из-за его материального положения. В материалах дела указано, что он совершил преступление до начала СВО на Украине. При этом задержали его только 30 марта 2022 года.