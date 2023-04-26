В Москве арестовали гражданина РФ за госизмену

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Лефортовский столичный суд по ходатайству Федеральной службы безопасности арестовал гражданина РФ по фамилии Довгань. По версии следствия, он совершил государственную измену, передает РИА Новости.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А. С.", – говорится в сообщении.

Однако в ходе слушания суд не раскрыл детали по поводу фигуранта и самого дела.

Накануне стало известно, что ФСБ задержала россиянина по подозрению в государственной измене. В материалах дела фигурировала фамилия Довгань. На тот момент в Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уточнялось, что максимальный срок лишения свободы по этой статье может достигать 20 лет.