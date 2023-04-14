05:29Происшествия
Жителя Крыма обвинили в попытке госизмены
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Жителя Алушты Альберта Круглова обвинили в подготовке к госизмене и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Южный окружной военный суд.
Судебное заседание по делу Круглова назначено на 18 апреля.
Сообщается, что в 2019 году его признали виновным в незаконном изготовлении, хранении и ношении самодельной взрывчатки, а также публичных призывах к экстремизму. Тогда суд приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы, а также штрафу в 60 тысяч рублей.
Ранее сотрудники региональных управлений ФСБ России совместно с пограничниками на границе с Казахстаном задержали под Астраханью жителя Петрозаводска, который собирался выехать на территорию Украины, чтобы вступить в ряды ВСУ.
До этого российская Федеральная служба безопасности задержала жителя Хабаровского края, который намеревался передать военной разведке Украины данные об объектах Минобороны РФ.
Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае
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