Жителя Крыма обвинили в попытке госизмены

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Жителя Алушты Альберта Круглова обвинили в подготовке к госизмене и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Южный окружной военный суд.

Судебное заседание по делу Круглова назначено на 18 апреля.

Сообщается, что в 2019 году его признали виновным в незаконном изготовлении, хранении и ношении самодельной взрывчатки, а также публичных призывах к экстремизму. Тогда суд приговорил его к одному году и восьми месяцам лишения свободы, а также штрафу в 60 тысяч рублей.

Ранее сотрудники региональных управлений ФСБ России совместно с пограничниками на границе с Казахстаном задержали под Астраханью жителя Петрозаводска, который собирался выехать на территорию Украины, чтобы вступить в ряды ВСУ.

До этого российская Федеральная служба безопасности задержала жителя Хабаровского края, который намеревался передать военной разведке Украины данные об объектах Минобороны РФ.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае

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