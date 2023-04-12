Суд в Москве заочно арестовал одного из участников теракта в Брянской области

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал уроженца Ярославской области Алексея Огурцова, одного из участников теракта в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление инстанции.

Как следует из документа, мужчине предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку. Также ему вменяют незаконный оборот оружия и взрывных устройств.

"Избрать Огурцову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", – говорится в постановлении.

Огурцов объявлен в федеральный и международный розыск.

2 марта группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате погибли два человека.

Нападение, предположительно, совершили участники двух украинских диверсионно-разведывательных групп, а также "Русского добровольческого корпуса", который в рамках СВО сражается на стороне Украины.

Спустя несколько дней ФСБ назвала организатора теракта. Им оказался основатель "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин. 15 марта российские власти внесли его в перечень террористов и экстремистов.

26 марта МВД РФ объявило Капустина в розыск. На следующий день в розыск был объявлен другой участник нападения – актер Кирилл Канахин.



ФСБ опубликовала видео с места теракта в Брянской области

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