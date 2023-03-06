Песков заявил о принятии мер по недопущению повторения произошедшего в Брянской области

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Все необходимые квалификации нападению украинских диверсантов на жителей сел в Брянской области были даны, это является не чем иным, как терактом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это то, о чем мы говорим неоднократно, напоминая о растущей вовлеченности стран НАТО в этот конфликт. Здесь нам не столько важно (происхождение боеприпаса. – Прим. ред.). Важно, из чьих рук выпущена эта пуля. Здесь уже все необходимые квалификации были даны, это не что иное, как террористический акт", – отметил он.

По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин обсуждал произошедшее на заседании Совета безопасности РФ в пятницу, 3 марта. Песков подчеркнул, что будут приниматься меры по недопущению подобных происшествий впредь.

В результате атаки сел Любечане и Сушаны погибли два человека.

Одним из раненных диверсантами оказался юный житель Брянской области Федор. По последним данным, мальчик находится в тяжелом состоянии. Пострадавшего наградили медалью "Доблесть и отвага" за спасение двух девочек.

Предполагалось, что нападение совершили участники двух украинских ДРГ. "Русский добровольческий корпус" также фигурировал при выяснении обстоятельств ЧП.

Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом". Глава государства напомнил, что украинские диверсанты открыли огонь по гражданским лицам.



Брянский мальчик Федор рассказал о ранении украинскими диверсантами

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