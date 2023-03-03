Власти Брянской области заявили, что в атаке на регион участвовали две украинские ДРГ

Фото: AP Photo/Scott Heppell

В нападении украинских диверсантов на Брянскую область принимали участие две диверсионно-разведывательные группы, заявил глава Нового Ропска Николай Самусев. Об этом сообщает ТАСС.

"С утра вчера прошла информация, что в Любечане вошла ДРГ. Мы услышали стрельбу в районе 8 часов, но толком никто не мог понять, что это такое. Позже из Сушан пришла информация, что там тоже ходят вооруженные люди с желтыми повязками. Это (были. – Прим. ред.) разные группы", – сказал он.

По его словам, информация о нападении была оперативно передана пограничникам, после чего силовики начали операцию по ликвидации диверсантов.

2 марта группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате атаки погибли два человека. Кроме того, пострадал 10-летний ребенок.

СМИ по мере развития событий сообщали, что нападавшие взяли в заложники нескольких человек в магазине в селе Любечане. Отмечалось, что число заложников может достигать шести человек. Позднее в пресс-службе губернатора Брянской области эту информацию подтвердить не смогли.

Президент России Владимир Путин, выступая по видео-конференц-связи с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника", назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом".

Спецслужбы РФ расследуют атаку украинских диверсантов в Брянской области

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!