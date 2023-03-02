Один человек погиб после проникновения украинских диверсантов в Брянскую область

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Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о гибели одного человека в результате обстрела, который устроили украинские диверсанты на территории Климовского района. Губернатор рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла диверсионно-разведывательная группа. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок", – говорится в его публикации.

Пострадавшего ребенка доставили в медучреждение.

Глава региона заверил, что ВС РФ прикладывают все усилия, чтобы ликвидировать диверсантов.

Ранее российские силы сбили в Брянской области 10 украинских беспилотников. По словам Богомаза, в результате атаки ВСУ никто не пострадал. Разрушений также не было допущено.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Атаки украинских беспилотников произошли в пяти российских регионах за сутки

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