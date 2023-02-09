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Российская ПВО сбила десятый с ночи украинский беспилотник в Брянской области
Фото: Минобороны РФ
Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников ВСУ в Брянской области, количество сбитых с ночи украинских дронов в регионе достигло десяти. Об этом сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.
"Системами ПВО ВС РФ отражена еще одна атака ВСУ. Благодаря профессионализму наших защитников над Брянским районом сбит БПЛА", – написал он в своем телеграм-канале.
Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
Ранее Богомаз сообщил, что украинские беспилотники атаковали ночью Стародубский округ Брянской области. Российские силы ПВО отразили нападение, сбив все девять дронов ВСУ.
Губернатор также заявил, что в ходе атаки мирные жители не пострадали, урон инфраструктуре нанесен не был.
В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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