Российская ПВО сбила десятый с ночи украинский беспилотник в Брянской области

Фото: Минобороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников ВСУ в Брянской области, количество сбитых с ночи украинских дронов в регионе достигло десяти. Об этом сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.

"Системами ПВО ВС РФ отражена еще одна атака ВСУ. Благодаря профессионализму наших защитников над Брянским районом сбит БПЛА", – написал он в своем телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Ранее Богомаз сообщил, что украинские беспилотники атаковали ночью Стародубский округ Брянской области. Российские силы ПВО отразили нападение, сбив все девять дронов ВСУ.

Губернатор также заявил, что в ходе атаки мирные жители не пострадали, урон инфраструктуре нанесен не был.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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