Российская ПВО сбила девять украинских беспилотников в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские беспилотники атаковали ночью Стародубский округ Брянской области, система ПВО РФ отразила нападение. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена", – написал он.

По словам губернатора, атака была произведена с использованием девяти беспилотных аппаратов. Богомаз уточнил, что все девять были сбиты.

Губернатор также заявил, что в ходе атаки мирные жители не пострадали, урон инфраструктуре нанесен не был.

До этого сообщалось, что российская система ПВО обнаружила и уничтожила беспилотные летательные аппараты при подлете к Бердянску. Ущерба в ходе атаки не было, жители также не пострадали.



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