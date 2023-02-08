ПВО РФ сбила беспилотники при подлете к Бердянску

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО обнаружила и уничтожила беспилотные летательные аппараты при подлете к Бердянску. Об этом со ссылкой на военно-гражданскую администрацию города пишет ТАСС.

"Сегодня в районе 21:00 (мск. – прим. ред) расчетами ПВО ВС РФ при подлете к черте города были замечены и уничтожены неустановленные БЛА, предположительно, разведывательного назначения", – указано в сообщении.

Власти уточнили, что жители города не пострадали. Разрушений также нет.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов также сообщил о взрывах в разных частях Бердянска. По его словам, звуки взрывов были слышны из-за работы ПВО России по беспилотникам-камикадзе. Он подчеркнул, что город находится под надежной защитой.

Ранее сообщалось, что ПВО России отразила ракетный удар ВСУ в Брянской области. Тогда были сбиты четыре ракеты, никто не пострадал.

Систему ПВО в зоне СВО усилят новейшими комплексами "Панцирь-СМ"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!