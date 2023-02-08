Рогов заявил о необходимости продвижения линии фронта на 150 км

Фото: Минобороны РФ

Российским военным необходимо отодвинуть линию фронта СВО по меньшей мере на 150 километров, чтобы нивелировать угрозу от поставок Киеву дальнобойных ракет, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что бомбы GLSDB, которые Украина получит от США в рамках нового пакета военной помощи, могут преодолевать дистанцию в 150 километров. Наличие у ВСУ такого оружия создаст угрозу для тыловых российских городов. В связи с этим Рогов призвал командование ВС РФ действовать на упреждение.

"Надо жестко отодвигать линию боевого соприкосновения, чтобы у наших врагов не было возможности наносить ущерб. Сегодня актуальным является вопрос отодвигания линии фронта вглубь территории постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, на 150 километров", – сказал он.

По словам Рогова, продвижение российских войск позволит обезопасить не только освобожденные части новых регионов РФ, но и множество крупных тыловых городов, до которых может дотянуться новое оружие Киева.

"Под угрозой уже не только традиционные Энергодар, Мелитополь и Бердянск, но также, например, тот же Луганск, Таганрог, Курчатов, где находится атомная станция, Курск, Белгород, а если говорить про Крым, то это Армянск и Джанкой", – пояснил он.

Ранее Пентагон объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 2,175 миллиарда долларов. В его рамках Украина получит системы противовоздушной обороны, БМП, ЗРК Hawk, дальнобойные ракеты GLSDB, снаряды для комплексов Javelin и РСЗО HIMARS.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

США выделят новый пакет военной помощи Киеву с ракетами GLSDB

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