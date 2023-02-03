Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 2,175 млрд долларов

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Министерство обороны Соединенных Штатов объявило о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 2,175 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Патрика Райдера.

"Министерство обороны объявило сегодня о значительном новом пакете военной помощи Украине", – сказал он.

По словам Райдера, непосредственно из запасов Пентагона будет выделено 425 миллионов долларов, еще 1,75 миллиарда будут направлены на закупку вооружений у поставщиков.

Райдер уточнил, что в рамках нового пакета помощи Украина получит системы противовоздушной обороны, БМП, ЗРК Hawk, высокоточные ракеты, снаряды для противотанковых ракетных комплексов Javelin и ракеты для РСЗО HIMARS.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что американская сторона продумывает шаги, чтобы обеспечить украинские потребности, в том числе по вопросу дальнобойных ракет.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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