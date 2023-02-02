В США подтвердили планы по обеспечению Украины дальнобойными ракетами

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Американская сторона продумывает шаги, чтобы обеспечить украинские потребности, в том числе по вопросу дальнобойных ракет. Об этом рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить потребности украинцев, в том числе в дальнобойных ракетах", – поделилась она в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Ранее в СМИ распространилась информация, согласно которой Штаты намерены представить новый пакет поддержки Украины на сумму в 2,2 миллиарда долларов. В перечень помощи войдут в том числе дальнобойные ракеты.

На это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с помощью таких методов не удастся перевернуть ход спецоперации. По мнению пресс-секретаря российского лидера, подобный шаг со стороны Штатов может стать причиной роста эскалации.

С мнением представителя Кремля солидарен и министр иностранных дел Сергей Лавров, который подчеркнул, что Вооруженные силы Украины необходимо отодвинуть подальше от российских территорий. Дипломат заявил, что чем дальнобойнее оружие поставят Киеву, тем дальше от границ РФ следует продвинуть группировки украинской стороны.

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