НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о поражении РФ – Нарышкин

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

НАТО повышает свои ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

Директор СВР добавил, что этим надеждам Альянса не суждено сбыться.

"Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о так называемом стратегическом поражении России, но этому не бывать", – отметил Нарышкин.

25 января президент США Джо Байден пообещал передать Украине 31 танк M1 Abrams. Он отметил, что поставка танков займет некоторое время. При этом он добавил, что танки не несут никакой прямой угрозы российским территориям.

В тот же день правительство Германии подтвердило, что предоставит Киеву танки Leopard и даст другим государствам разрешения на их реэкспорт. Представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что на первом этапе Украине будет передана рота из 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.

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