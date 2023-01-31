Пушилин заявил о вступлении НАТО в прямую конфронтацию с РФ

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НАТО вступила в открытое противостояние с Россией. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Блок НАТО уже вступил в прямую конфронтацию с Россией. Мы видели наращивание военного присутствия стран НАТО вблизи российских границ задолго до начала специальной военной операции", – заявил он.

Пушилин считает, что страны НАТО принимали участие в украинском конфликте с самого начала. При этом с каждым днем государства наращивают уровень присутствия в противостоянии поставками вооружений Украине и подготовкой ее военных.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что поставки вооружений НАТО Украине не изменят ход спецоперации. Подобный процесс может только обострить ситуацию на поле боя, но не заставить РФ завершить проведение СВО, сказал представитель Кремля.



Песков заявил, что поставки Киеву западных вооружений не изменят ход СВО

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