Фото: Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки западного вооружения Киеву не приведут к изменению хода специальной военной операции (СВО), а лишь станут причиной большей вовлеченности стран НАТО в конфликт и приведут к эскалации. Его слова передает ТАСС.

Официального представителя Кремля попросили прокомментировать предложение бывшего украинского посла в Германии, а теперь заместителя главы МИД страны Андрея Мельника о передачи Киеву "одной из лучших в мире немецких подлодок".

Песков подчеркнул, что Запад все больше идет на поводу у Киева и обещает обеспечить его необходимым вооружением. При этом, по словам пресс-секретаря, это может значительно усугубить ситуацию.

"Ситуация достаточно тупиковая, потому что это приводит к существенной эскалации", – сообщил он.

Также Песков отметил, что, несмотря на это, СВО будет продолжаться.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга заявила, что США следует остановить поставки вооружения, если страна действительно беспокоится о народе Украины.

Дипломат обратила внимание на то, что текущие действия Запада только усложняют ситуацию.

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