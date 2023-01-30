11:44Политика
МИД КНР заявил США о необходимости прекратить поставки вооружения Украине
Фото: depositphotos/vetkit
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга заявила, что США следует остановить поставки вооружения, если страна действительно беспокоится о народе Украины. Ее слова передает РИА Новости.
Дипломат назвала Соединенные Штаты главным инициатором конфликта на украинской территории и обратила внимание на то, что текущие действия Запада только усугубляют ситуацию.
"Они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным", – подчеркнула Мао Нин.
Также она обратилась к Вашингтону с просьбой прекратить наживаться на войне и начать путь к деэскалации конфликта. По ее словам, США должны создать условия для мирных переговоров.
Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поставка западных танков Киеву может обернуться ядерным ударом, и призвал к миру.
Он отметил, что американский лидер Джо Байден может в любой момент прекратить конфликт. По словам Трампа, сделать это проще, чем кажется.
Песков согласился с Трампом в способности США завершить конфликт на Украине
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