17:06Политика
Трамп предупредил о риске ядерного конфликта из-за поставок танков Украине
Фото: depositphotos/actionsports
Бывший президент Соединенных Штатов заявил, что поставка западных танков Киеву может обернуться ядерным ударом, и призвал к миру. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
В сообщении политик попросил немедленно завершить конфликт на украинской территории.
"Сначала – танки, потом – ядерное оружие. Остановите эту безумную войну сейчас же", – написал экс-президент.
Также Трамп отметил, что остановить конфликт проще, чем кажется.
Ранее он уже призвал начать переговоры для завершения специальной военной операции на Украине. Тогда Трамп уточнил, что без диалога мир придет к третьей мировой войне.
Накануне правительство Германии подтвердило, что предоставит Киеву танки Leopard и даст другим государствам разрешения на их реэкспорт. По словам представителя германского кабмина Штеффена Хебештрайта, на первом этапе Украине будет передана рота в составе 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления политиков США о поставках вооружения Киеву являются "подстрекательством". Дипломат подчеркнула, что действия американских властей могут привести к эскалации конфликта на Украине и новым жертвам.
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