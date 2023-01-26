Трамп предупредил о риске ядерного конфликта из-за поставок танков Украине

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Бывший президент Соединенных Штатов заявил, что поставка западных танков Киеву может обернуться ядерным ударом, и призвал к миру. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

В сообщении политик попросил немедленно завершить конфликт на украинской территории.

"Сначала – танки, потом – ядерное оружие. Остановите эту безумную войну сейчас же", – написал экс-президент.

Также Трамп отметил, что остановить конфликт проще, чем кажется.

Ранее он уже призвал начать переговоры для завершения специальной военной операции на Украине. Тогда Трамп уточнил, что без диалога мир придет к третьей мировой войне.

Накануне правительство Германии подтвердило, что предоставит Киеву танки Leopard и даст другим государствам разрешения на их реэкспорт. По словам представителя германского кабмина Штеффена Хебештрайта, на первом этапе Украине будет передана рота в составе 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления политиков США о поставках вооружения Киеву являются "подстрекательством". Дипломат подчеркнула, что действия американских властей могут привести к эскалации конфликта на Украине и новым жертвам.

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