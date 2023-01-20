В МИД РФ заявили, что поставки оружия могут стать причиной эскалации конфликта на Украине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления политиков США о поставках вооружения Киеву являются "подстрекательством", подобная помощь может привести к эскалации конфликта на Украине. Ее ответ на вопрос об украинском кризисе появился на официальном сайте министерства.

Дипломат подчеркнула, что действия американских властей приведут к новым жертвам.

"Расцениваем все это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации", – отметила она.

Также в своем письменном ответе представитель МИД обратила внимание на заявление Вашингтона о новом пакете вооружений для ВСУ, сумма которого составит 2,5 миллиарда долларов. Захарова процитировала госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, который ранее сообщил о необходимости обеспечить Украину "всем необходимым для достижения успеха на поле боя".

"Еще дальше пошли в администрации президента США. Там, как пишет New York Times, обдумывают вариант поставки Киеву дополнительных вооружений для удара по Крыму", – говорится в сообщении.

Дипломат напомнила и о заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая обратилась к партнерам США и попросила дать Киеву любое оружие, которое он способен использовать.

До этого представитель американского Минюста Эндрю Адамс заявил, что правительство Соединенных Штатов планирует передать часть конфискованных активов России в пользу Украины.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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