Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство многофункционального культурно-досугового центра продолжается в деревне Рассказовка района Внуково – сейчас объект готов примерно на 20%. Об этом сообщает глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Завершить работы планируют в 2027 году. Трехэтажное здание с подземным уровнем займет 7,1 тысячи квадратных метров. Внутри оборудуют концертный зал на 431 место, библиотеку с читальным залом, детскую школу искусств, а также помещения для кружков и творческих студий.

На строительной площадке уже приступили к возведению монолитных конструкций третьего этажа. Проект предусматривает нестандартные конструктивные решения: высота отдельных этажей составит до четырех метров.

Бетонные конструкции заливают поэтапно – сначала первый ярус, а после того, как материал наберет необходимую прочность, второй. По словам Ефимова, такая технология обеспечит зданию устойчивость и долговечность.

Отдельное внимание уделили защите подземной части сооружения от влаги. Из-за водонасыщенных грунтов и расположенной поблизости реки Алешинки специалисты заранее усилили гидроизоляцию подземного этажа.

После завершения строительства благоустроят и прилегающую территорию. Здесь высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, проложат пешеходные дорожки, установят освещение и скамейки.

Работы ведутся в рамках Адресной инвестиционной программы. Строительство социальных объектов в столице соответствует целям национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее на строительной площадке административного здания для сотрудников полиции в районе Выхино-Жулебино начались монолитные работы. Объект возводят на Ферганском проезде, его площадь превысит 6 тысяч квадратных метров.

В здании предусмотрят тир, залы для служебной и физической подготовки, а также подразделения по вопросам миграции, работе с несовершеннолетними, уголовному розыску и следствию.

