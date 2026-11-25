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Реабилитолог городской больницы № 2 Магнитогорска Ульяна Колодина, находившаяся в Китае в отпуске, помогла мужчине, которого сбила машина. Медик оказала ему первую помощь и зафиксировала поврежденную ногу с помощью самодельной шины из обуви и одежды, сообщила пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Колодина стала очевидцем аварии, в которой местная жительница на легковом автомобиле сбила мужчину на мопеде. Пострадавший находился на асфальте в полусидячем положении и был в шоковом состоянии.

Осмотрев его, врач обнаружила в области голеностопа костные отломки, что указывало на закрытый перелом. Чтобы избежать дополнительного повреждения мягких тканей до приезда скорой помощи, она зафиксировала ногу с помощью подручных средств.

Кроме того, Колодина попросила у прохожих воду, чтобы пострадавший мог умыться. С помощью переводчика она объяснила мужчине, что ему нельзя вставать на поврежденную ногу до приезда медиков.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко спас пассажира во время перелета в Ханой. 50-летнему мужчине стало плохо на борту, и экипаж обратился за помощью. Глава Минздрава в течение часа стабилизировал состояние пострадавшего с гипертоническим кризом. После приземления пациента передали местным медикам для дальнейшего наблюдения.