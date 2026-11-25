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Структурный дефицит ликвидности банковского сектора России с начала 2026 года увеличился в 6,6 раза – с 587 миллиардов до 3,86 триллиона рублей. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на данные Центробанка России.

Показатель отражает ситуацию, при которой банки получают от регулятора больше средств, чем размещают у него. При подсчете учитываются свободные остатки на корреспондентских счетах, превышающие обязательные резервы.

В конце января – начале февраля сектор четыре раза выходил в профицит, однако с 5 февраля каждая отчетная дата закрывалась с дефицитом.

Среднемесячная величина дефицита росла девять месяцев подряд. В феврале она составляла 142 миллиарда рублей, в июне – 1,93 триллиона, в ноябре – 3,93 триллиона рублей. Годовой максимум пришелся на 20 ноября: 4,11 триллиона рублей.

Задолженность банков перед регулятором с начала года выросла на 42,2% – до 7,93 триллиона рублей. Средства кредитных организаций на депозитах в Банке России за тот же период сократились на 19,8% – до 3,87 триллиона рублей.

Владимир Путин ранее заявил, что российская экономика и финансовая система демонстрируют устойчивость, а макроэкономическая ситуация остается стабильной. Президент также отметил, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики после ее перегрева, чтобы справиться с инфляцией.

До этого глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет дефицита наличности и кризиса ликвидности. Таким образом глава Банка России опровергла предположения о возможных проблемах с наличными деньгами и оттоком вкладов, подчеркнув стабильность банковской системы.