Эксперт Бархота: снижение ключевой ставки случится не раньше второго квартала 2027 года

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых 23 октября. Почему регулятор взял паузу и как это решение отразится на экономике, разбиралась Москва 24.

Варианты решений

Банк России по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это второе подобное решение подряд: в сентябре регулятор также оставил ее без изменений.

Согласно обновленному прогнозу, средняя ставка в 2026 году составит 14,6%, при этом в 2027-м ЦБ ожидает ее на уровне 12,5–13,5%. Однако прежний прогноз был ниже – 10,5–12,5%. В 2028-м ставка ожидается на уровне 9–10% вместо 8–9%, которые озвучили ранее.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что на очередном заседании предметно рассматривалось только сохранение показателя, при этом звучали отдельные мнения по повышению. Также регулятор рассчитывает, что инфляция вернется к уровню в 4% в 2027 году, но пока ценовое давление остается повышенным: в третьем квартале рост цен с учетом сезонности достиг 8% в пересчете на год против 4,8% во втором квартале. Устойчивое повышение сохраняется в диапазоне 5–6%.

Годовая инфляция на 19 октября составила 6,8%, к концу года ЦБ ожидает ее на уровне 7,1–7,6%. Набиуллина подчеркнула, что повышенные инфляционные ожидания серьезно беспокоят регулятор и мешают ценам замедляться быстрее.

В то же время, по ее словам, в экономике сохраняется умеренный рост, потребительский спрос постепенно замедляется, а напряженность на рынке труда снижается.





Эльвира Набиуллина глава Банка России С учетом более высокой динамики внутреннего спроса мы уточнили оценку роста ВВП на этот год до 0,5–1%.

По словам главы регулятора, рисков для финансовой устойчивости компаний сейчас нет, а массового ухудшения их положения в 2027 году опасаться не стоит.

Влияние на россиян

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов в разговоре с Москвой 24 отметил, что большинство экспертов предсказывали сохранение ключевой ставки на текущем уровне.

"Инфляционные процессы усилились, есть дефицит бюджета. Пока бюджетное правило не начало в полной мере выполняться с точки зрения покупки Минфином валюты, это приводит к непредсказуемой динамике курса рубля", – отметил экономист.

По его словам, в этих условиях есть соблазн повысить ключевую ставку, и при прочих равных ЦБ поступил бы именно так. Но вопросы экономического роста и инвестиции также остаются жизненно важными.

"В условиях высоких ставок и кредитов дефицит бюджета тоже начинает нарастать, потому что Минфину приходится привлекать дорогие кредиты под 16–17%", – добавил Ордов.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Здесь вроде бы стоило ожидать снижения. Тем более что последний цикл снижения, пускай и на четверть процента, позволял поддержать фондовый рынок. Когда ставка не поменялась в прошлый раз, это привело к довольно нервной реакции инвесторов. Боюсь, в этот раз может произойти то же самое.

Он высказал мнение, что до конца года возможно еще одно снижение на 0,25%, если инфляционные процессы не будут сильно беспокоить. В 2027-м ключевая ставка должна сократиться на 1–2 процентных пункта в течение года, предположил Ордов.

"Что касается обычных граждан, те, у кого есть сбережения, почувствуют, что ставки по депозитам в банках перестали снижаться, а то и начали расти. Те, кто привык жить в кредит, будут раздосадованы, что стоимость займа может даже увеличиться", – заключил он.



ЦБ сохранил ставку из-за повышенного инфляционного давления

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в разговоре с Москвой 24 высказал мнение, что накануне заседания совета директоров Банка России сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, фактическая инфляция находилась на уровне 6%, примерно в полтора раза выше ориентира в 4%. С другой – инфляционные ожидания сильно не снижались.

"В пользу сохранения относительно высокой инфляции выступал и налоговый фактор: модификация действующего режима налогообложения способна была повлиять на перекладывание новых платежей с предприятий на конечного потребителя. Это, скорее всего, спровоцировало бы прирост потребительских цен если не по всем, то по большинству групп товаров", – отметил эксперт.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка В этой связи Банк России еще до конца не оценил влияние проинфляционных факторов и решил взять паузу – фактически адаптироваться. Максимальная ключевая ставка за все это время была 21%, весной 2025 года. Если взять 14%, это две трети от нее. Это достаточно жесткая политика, но переходить к уменьшению еще рано.

По его словам, с одной стороны, при снижении показателя мог начать расти автономный уровень инфляции. С другой – возник бы риск снижения доходности по вкладам и их отток, что нехорошо для ликвидности банковского сектора.

Аналитик предположил, что к вопросу снижения ключевой ставки, скорее всего, вернутся не раньше второго квартала 2027 года, потому что ситуация пока неопределенная.

"Самое главное: стимулов для развития экономики на данный момент не просматривается в достаточной степени, а монетарный стимул (меры, которые ЦБ принимает для активизации экономической активности в стране. – Прим. ред.) не может проявляться, когда других нет", – уточнил Бархота.

Поэтому возникает ситуация, когда экономические агенты ждут хороших новостей. Как только они их получат, будет некоторое усиление деловой активности. Тогда можно будет уменьшить ключевую ставку, резюмировал он.

