Эксперт прокомментировал нежелание США и ФРГ поставлять свои танки Украине

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Daniel Löb

Соединенные Штаты и Германия не хотят поставлять собственные танки на Украину из-за нежелания нести значительные издержки, считает научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"В нынешних условиях есть риск того, что эти танки окажутся в распоряжении профильных специалистов Вооруженных сил РФ, что они будут изучены и все наработки будут использованы уже в российском ВПК. Плюс картина подбитых танков, будь то британский, немецкий или американский, не очень красиво будет смотреться в СМИ, и производители, которые эти танки выводят на рынок, конечно, не заинтересованы в такой антирекламе своей продукции", – отметил он.

Кроме того, эксперт оценил возможную отставку немецкого канцлера Олафа Шольца после отговорок по поставкам танков Киеву. По словам Соколова, подобные предположения звучат с февраля прошлого года, они преувеличены.

"Шольц действительно проводит последовательную линию в отношении нежелания поставлять на Украину отдельные виды вооружений, главным образом танки Leopard. Однако пока Олаф Шольц является наиболее опытным и во многих аспектах наиболее компетентным политиком Германии, и его свалить – не такая простая задача", – добавил он.

Ранее канцлер ФРГ на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией. Отвечая на вопрос журналистов относительно долгого принятия решения о поставках немецких танков Leopard 2 Киеву, Шольц напомнил, что вопрос обсуждается с союзниками.

Он уточнил, что Германия хочет избежать односторонних шагов. По словам канцлера, США играют не последнюю роль в данном вопросе. При этом Шольц подчеркнул, что Украина может рассчитывать на Германию, немецкая сторона будет помогать по необходимости.

Ранее издание Politico сообщило, что позиция канцлера Германии в вопросе оказания военной помощи Киеву сильно зависит от президента США. По словам журналистов, на региональном митинге в Берлине Шольц заявил, что поставки немецких танков на Украину должны обсуждаться с союзниками.

Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину

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