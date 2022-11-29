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В бундестаге заявили, что отказ Шольца передать Киеву танки вызван его страхом перед РФ
Фото: depositphotos/travelwitness
Канцлер Германии Олаф Шольц не решился передать Киеву боевые танки, опасаясь реакции Москвы, заявил депутат бундестага Родерих Кизеветтер.
"На мой взгляд, канцлера встревожила версия о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией", – заявил он в интервью порталу ntv.de.
Депутат также раскритиковал заявление Шольца о том, что ФРГ не будет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО. По его словам, о поставках танков Украине с Германией неофициально говорила Испания.
Кизерветтер также напомнил, что Берлин месяцами игнорировал просьбу о поставках танков Leopard взамен обещанных Киеву польских Т-72.
Ранее обозреватель американского издания Defense News Ярослав Адамовски заявил, что предложение Польши передать Киеву немецкие ЗРК Patriot провоцирует прямое вовлечение ФРГ в украинский конфликт.
Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
У немцев почти не осталось оружия для Украины – СМИ
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