В бундестаге заявили, что отказ Шольца передать Киеву танки вызван его страхом перед РФ

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Канцлер Германии Олаф Шольц не решился передать Киеву боевые танки, опасаясь реакции Москвы, заявил депутат бундестага Родерих Кизеветтер.

"На мой взгляд, канцлера встревожила версия о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией", – заявил он в интервью порталу ntv.de.

Депутат также раскритиковал заявление Шольца о том, что ФРГ не будет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО. По его словам, о поставках танков Украине с Германией неофициально говорила Испания.

Кизерветтер также напомнил, что Берлин месяцами игнорировал просьбу о поставках танков Leopard взамен обещанных Киеву польских Т-72.

Ранее обозреватель американского издания Defense News Ярослав Адамовски заявил, что предложение Польши передать Киеву немецкие ЗРК Patriot провоцирует прямое вовлечение ФРГ в украинский конфликт.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



У немцев почти не осталось оружия для Украины – СМИ

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