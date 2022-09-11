Глава МИД ФРГ не ответила на вопрос о поставках Украине танков

Фото: АР/Ukrainian Foreign Ministry Press Office

Глава МИД Германии Анналена Бербок не смогла дать четкого ответа на вопрос министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о предоставлении Киеву танков Leopard, сообщает телеканал N-tv.

"По мере изменения ситуации на местах мы всегда рассматриваем возможность оказания поддержки и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнерами", – ответила министр на вопрос своего украинского коллеги.

Уточняется, что министр неохотно и с осторожностью реагировала на требования Украины.

Ранее сообщалось, что глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок второй раз с начала спецоперации на Украине посетила Киев.

По данным СМИ, министр прибыла в Киев в субботу, 10 сентября. Она планирует провести переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Остальная же часть программы держалась в секрете по соображениям безопасности.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

