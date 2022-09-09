Страны ЕС приняли решение о выделении 5 млрд евро Украине – ЕК

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Страны Евросоюза согласовали решение о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 5 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ЕК Валдиса Домбровскиса.
"Министры утвердили 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Украина нуждается в постоянном притоке средств для финансирования базовых услуг, по оценкам МВФ, дефицит бюджета этой страны только в этом году составит 39 миллиардов евро", – заявил он.
Домбровскис добавил, что с начала года ЕС направил Украине помощь, общая сумма которой составила 9,5 миллиарда евро.
Ранее в зарубежных СМИ сообщали, что ЕК подготовила новый проект финансовой помощи Киеву на 8 миллиардов евро. Ее планировали передать Украине в виде грантов и кредитов.
В тексте материала уточнялось, что новый проект появился после того, как Германия отказалась предоставлять кредитные гарантии для Киева на сумму до 9 миллиардов евро.
До этого президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что стране намеренно задерживают 8 миллиардов евро. По его словам, он "ежедневно и разными способами" напоминает некоторым лидерам ЕС, что нельзя "делать заложниками нерешительности или бюрократизма" граждан Украины, в частности, пенсионеров, переселенцев и учителей.
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