ЕС утвердил макрофинансовый кредит для Украины в млрд евро

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Совет ЕС утвердил кредит Украине в миллиард евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи этой стране, сообщает ТАСС.

Первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что министры по экономике и финансам одобрили этот кредит.

"Это часть нашей экстренной программы макрофинансовой помощи", – сказал он.

Ранее Европейская комиссия заблокировала предоставление Украине кредита в размере 1,5 миллиарда евро. Такое решение было принято из-за опасений по поводу финансовой надежности Киева. В частности, ЕК хочет, чтобы обеспечение данного кредита составляло 70% от общего объема финансирования, а не стандартные 9% для займов за пределами ЕС.