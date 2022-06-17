ЕС готовит украинцев к тому, чтобы они умерли за европейскую перспективу – Медведев

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Евросоюз готовит украинцев к тому, чтобы они умерли за европейскую перспективу. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает RT.

Он привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сказала, что украинцы готовы умереть за европейскую перспективу.

"Похоже, к этому их и готовят добрые дядьки и тетки из ЕС", – написал Медведев.

Ранее глава ЕК заявила, что Украина заслуживает получение статуса страны – кандидата в Евросоюз. При этом она отметила, что потом надо будет работать над реформами. Она добавила, что Украине для вступления в ЕС необходимо проведение реформы по усилению судебной системы и борьбе с коррупцией, а также проведение деолигархизации.

