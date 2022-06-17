Глава ЕК заявила, что Украина заслуживает статус кандидата на вступление в ЕС – СМИ

13:38
Фото: ТАСС/Zuma
Украина заслуживает получение статуса страны – кандидата в Евросоюз, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"Коллегия Еврокомиссии сегодня рекомендовала саммиту ЕС предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление. Мы предлагаем статус кандидата, но потом надо будет работать над реформами", – цитирует ее ТАСС.
Глава ЕК добавила, что Украине для вступления в ЕС необходимо проведение реформы по усилению судебной системы и борьбе с коррупцией, а также проведение деолигархизации.
В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил ЕК за рекомендацию дать стране статус кандидата на вступление в ЕС.
Еврокомиссия также рекомендовала предоставить статус кандидата Молдавии.
Ранее французский телеканал BFM TV, сославшись на заявление Эммануэля Макрона, сообщил, что власти Франции, Германии, Италии и Румынии требуют немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.
28 февраля текущего года Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Заполненную анкету он передал в апреле. 8 июня большинство депутатов Европарламента проголосовали за предоставление стране соответствующего статуса.
Еврокомиссия будет рекомендовать предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС
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