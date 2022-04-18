Зеленский передал заполненную анкету на вступление Украины в Евросоюз

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Президент Украины Владимир Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету на вступление страны в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Зеленский выразил надежду, что Украина станет кандидатом на вступление в Союз, а после начнется финальный этап.

Он также напомнил, что анкету ему передала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев.

Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Россия не будет возражать против вступления Украины в ЕС. Он также добавил, что Украина пообещала отказаться от вступления в военные блоки и размещения иностранных сил на своей территории.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

