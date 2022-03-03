Молдавия направит заявку на вступление в Евросоюз

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Власти Молдавии направят заявку на вступление в Евросоюз, заявила президент республики Майя Санду. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня мы подпишем заявку на вступление Республики Молдова в Европейский союз. Она будет направлена президенту Франции Эммануэлю Макрону", – объявила глава государства в ходе брифинга.

Затем Санду подписала документ вместе с председателем парламента Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.

Президент Молдавии отметила, что власти страны сделают все, чтобы достичь фундаментальной цели в виде принятия государства в ЕС.

С 2014 года Молдавия поддерживает соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Взяв на себя некоторые обязательства, взамен страна получила безвизовый режим с ЕС и зону свободной торговли.

Ранее сообщалось, что Грузия 3 марта подаст в Евросоюз заявку о вступлении в организацию. Соответствующее решение озвучил глава правящей партии Ираклий Кобахидзе.