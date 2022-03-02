Грузия подаст в ЕС заявку о вступлении в организацию 3 марта

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Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" приняла решение в ускоренном режиме подать заявку на предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее прошение будет направлено уже 3 марта. Изначально ожидалось, что заявку Грузия подаст в 2024 году.

"С учетом общеполитического контекста и новых реалий членами политического совета "Грузинской мечты" в первую очередь на основании консультаций с премьер-министром Ираклием Гарибашвили было принято политическое решение подать заявку для предоставления статуса кандидата в члены в ЕС незамедлительно", – заявил глава правящей партии Ираклий Кобахидзе.

Ранее парламент Грузии подготовил проект резолюции об ускоренном членстве в ЕС.

Во вторник, 1 марта, Европейский парламент принял резолюцию с приветствием заявки Украины на получение статуса члена Евросоюза.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.