В Финляндии сообщили о готовности подать заявку на вступление в НАТО

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Фото: depositphotos/dnaumoid
Финляндия готова направить заявку на вступление в НАТО, если поднимется вопрос о ее национальной безопасности. Такую позицию выразила премьер-министр страны Санна Марин, сообщает РИА Новости.
Свое заявление Марин сделала на заседании парламента. Спикер подчеркнула, что в текущий момент угроза войны реальнее, чем когда-либо за долгие годы.
Она добавила, что действия российского правительства будут иметь долгосрочные последствия на двусторонние отношения между РФ и Финляндией.
Ранее министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан покинуть Украину. Такая необходимость возникла в условиях острой напряженности, вызванной сосредоточением российских войск на границе с Украиной и решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.
В Финляндии 1 февраля отменят некоторые коронавирусные ограничения
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