Премьер-министр Финляндии сообщила о праве страны на вступление в НАТО

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Финляндия должна иметь возможность подать заявку на вступление в НАТО. Такую позицию выразила премьер-министр страны Санна Марин.

По словам политика, данная возможность воспринимается властями Финляндии как реальная.

"Мы должны дорожить свободой выбора", – передает слова Марин государственная телерадиокомпания Yle.

В свою очередь, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в беседе с РИА Новости призвал не рассматривать всерьез подобные заявления. По мнению эксперта, Финляндия не испытывает необходимости в членстве страны в НАТО.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте в новогоднем обращении заявил, что требования России к НАТО и США противоречат сложившемуся порядку обеспечения безопасности европейских стран. Глава государства также напомнил, что Хельсинки могут подать заявку на вступление в Альянс.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.

Позднее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал неприемлемыми требования России о гарантиях безопасности. По его мнению, данные требования РФ являются "чисто российской повесткой дня".

В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов призвал НАТО к срочным действиям по гарантиям безопасности.