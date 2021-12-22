Евросоюз будет участвовать в переговорах с РФ по безопасности

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен достигли договоренности, что Брюссель будет принимать участие в переговорах с Россией о гарантиях безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическую службу ЕС.

"Они (Боррель и Блинкен – Прим. ред.) согласились с тем, что любые дискуссии по поводу европейской безопасности будут проходить в координации и при участии Европейского союза", – говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Блинкен и Боррель приняли к сведению представленные Россией предложения о механизмах обеспечения безопасности в Европе.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском. Тексты документов имеют одинаковую силу.

В частности, договоры подразумевают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе за счет территории Украины.