15:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы размещены на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском. Тексты документов имеют одинаковую силу. Для вступления соглашения в силу более половины государств, подписавших договор, должны передать уведомления о согласии на обязательность депозитарию.
Любой участник соглашения может из него выйти. Однако для этого необходимо направить депозитарию соответствующее уведомление. Через 30 дней с момента получения уведомления действие договора прекратится.
Представлен ведомством и проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности. Он вступит в силу с даты получения письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых для его реализации внутригосударственных процедур. Документ составлен на русском и английском языках. Как и в случае с соглашением с НАТО, оба текста имеют одинаковую силу.
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительных переговоров по выработке четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет "красной линией" для России. По ее мнению, втягивание Киева в военную орбиту Альянса приведет к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе.
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