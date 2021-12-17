В НАТО назвали условие для укрепления доверия с Россией

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В НАТО выразили готовность к диалогу с Россией, направленному на укрепление доверия. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Альянса.
В документе утверждается, что в НАТО ждут от Москвы конкретных шагов по снижению напряженности. Там отметили, что знают о предложениях России по европейской безопасности.
"Очевидно, что любой диалог с Россией должен базироваться на основе взаимности, учитывать озабоченности НАТО, касающиеся ряда действий России", – подчеркивается в заявлении.
В Альянсе считают, что диалог с Россией должен строиться на фундаментальных принципах и документах, отвечающих вопросам европейской безопасности. При этом переговоры должны проходить при участии партнеров из Европы.
В НАТО также заявили, что России необходимо отказаться от участия в делах Альянса и Украины.
"Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса", – написано в документе.
В заявлении вновь утверждается, что любое нападение на Украину повлечет масштабные последствия.
"НАТО продолжит работу (над определением возможных последствий) в тесной координации с заинтересованными партнерами и с другими международными организациями, в том числе, с ЕС", – заключается в документе.
Ранее лидеры стран Евросоюза заявили, что России необходимо принять меры для деэскалации ситуации на границе с Украиной. В заявлении по итогам саммита ЕС отмечалось, что члены союза готовы к введению санкций в ответ на любую агрессию против Киева.
До этого Владимир Путин назвал вопрос о намерении Москвы напасть на Киев провокационным, подчеркнув, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе обеспечивать свою безопасность.
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