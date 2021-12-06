В Госдуме отреагировали на заявление Блинкена о российской угрозе Украине

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Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Россия представляет серьезную угрозу для Украины. Об этом сообщает RT.

Чепа отметил, что подобные заявления озвучиваются Белым домом, чтобы использовать Украину в качестве плацдарма для провокаций против России на фоне подогреваемого враждебного отношения к ней.

"К сожалению, сегодня страны НАТО рассматривают соседнюю с нами Украину как плацдарм для провокаций против России. И делают все, чтобы атмосфера напряженности поддерживалась, заставляя руководство Украины действовать в том же русле", – пояснил он.

По словам парламентария, Запад не прилагает никаких усилий, чтобы принудить Киев к соблюдению Минских соглашений. Также Чепа категорически отверг наличие у России планов осуществить военное вторжение на Украину.

"То, что мы готовим какие-то действия против Украины, – это абсурд и провокация", – подчеркнул Чепа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дальнейшее втягивание Киева в военную орбиту НАТО и фактически начавшееся освоение Украиной военной инфраструктуры чреваты серьезными негативными последствиями, а также дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов и не готовится к нападениям на другие страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сообщала об этом на самых разных уровнях.

