Лавров прокомментировал попытки изменить положения Минских соглашений

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Попытки изменить ключевые положения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине – это путь к катастрофе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Мероприятие проходит в Стокгольме 2–3 декабря. По словам Лаврова, ОБСЕ должна направить четкий сигнал Киеву о неприемлемости пересмотра минских договоренностей, которые являются безальтернативной основой урегулирования.

Он добавил, что внутриукраинский кризис не преодолеть пока Киев уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств, от прямого диалога с Донецком и Луганском и предоставления этим территориям закрепленного в Конституции особого статуса.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Москва должна признать свою ответственность в качестве стороны конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на это, подчеркнул, что на юго-востоке Украины нет и не было российских военнослужащих, Киев должен самостоятельно решить ситуацию в этом регионе за счет применения Минских соглашений.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале текущего года, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за происходящее друг на друга.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский допустил вероятность полномасштабной войны с Россией. Он заявил, что если это произойдет, то будет самой большой ошибкой Москвы.

