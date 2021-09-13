В МВД предложили включить жителей ДНР и ЛНР в программу переселения соотечественников

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Министерство внутренних дел РФ предложило пересмотреть государственную программу переселения соотечественников в Россию таким образом, чтобы ею могли воспользоваться жители Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в МВД разработали проект соответствующего президентского указа.

"Предлагается внести изменения в государственную программу в целях предоставления соотечественникам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, права подачи заявлений об участии в государственной программе и получения свидетельства участника государственной программы на территории Российской Федерации", – отметили в ведомстве.

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что упрощенный порядок выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР не следует воспринимать как механизм или признак последующего включения самопровозглашенных республик в состав России. Он объяснил, что данная мера была принята исключительно как гуманитарная мера из-за введения блокады Донбасса.

По его словам, получить российское гражданство желают не только жители данных республик, но и других регионов Украины. Так, с 2016 по 2020 год паспорта РФ получили почти миллион украинцев.

