Выдача паспортов жителям Донбасса не означает намерений его включения в РФ – Козак

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Решение российских властей предоставлять гражданство жителям ДНР и ЛНР не следует воспринимать как механизм или признак последующего включения самопровозглашенных республик в состав РФ, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах", – сказал Козак в интервью Politique Internationale, его текст опубликован на сайте российского посольства во Франции.
Он отметил, что с 2016 по 2020 год российские паспорта получили около миллиона граждан Украины. Также гражданство России приняли около 470 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
"За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тысяч граждан Украины", – уточнил замглавы администрации президента.
По его словам, всего в период 2019–2020 годов в России пребывало и находилось на миграционном учете около 2,5 миллиона украинцев.
"Данными отдельно по Донбассу мы не располагаем", – добавил Козак.
Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Донбасс в будущем войдет в состав Российской Федерации. Он уверен, что регион движется в правильном направлении на пути к воссоединению с Россией.
Глава ЛНР также обратил внимание, что регион и дальше будет бороться за свои права. По утверждению Пасечника, республики Донбасса самостоятельно сделали свой выбор в 2014 году.
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