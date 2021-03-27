Глава ЛНР считает, что Донбасс может войти в состав РФ

Фото: AP Photo

Донбасс, как считает глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, в будущем войдет в состав Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уверен, что регион движется в правильном направлении на пути к воссоединению с Россией. "У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее", – подчеркнул Пасечник.

Глава ЛНР также обратил внимание, что регион и дальше будет бороться за свои права. По утверждению Пасечника, республики Донбасса самостоятельно сделали свой выбор в 2014 году.

Кроме того, он уточнил, что РФ регулярно оказывает Донбассу помощь.

Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет. Жертвами стали около 13 тысяч человек.

Ранее в ДНР объяснили отказ от объединения с ЛНР.