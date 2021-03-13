В ДНР объяснили отказ от объединения с ЛНР

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, почему ДНР не может объединиться с ЛНР.

В интервью газете "Аргументы и факты" он заявил, что этот шаг противоречит Минским соглашениям.

"Так сложилось, что по Минским соглашениям ДНР и ЛНР проходят отдельно", – пояснил Пушилин.

Кроме того, он отметил необходимость переговоров трехсторонней контактной группы в Минске.

"Это единственная международная площадка, где мы представлены. На Минской площадке мы слышны. Это наш голос", – подчеркнул он.

Пушилин добавил, что, несмотря на агрессию, Киев не выйдет из договора, так как использует его как средство давления на Россию.

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ранее заявила о необходимости включения Донбасса в состав России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Симоньян является медиа-менеджером и не может быть выразителем официальной позиции страны.