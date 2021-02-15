Глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс

00:34
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал слова Владимира Путина, который на пообещал – "несмотря ни на что" – не бросать Донбасс.
Пушилин заявил, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, а также выразил готовность отстаивать общие ценности.
"У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами", – сказал он радиостанции "Говорит Москва".
Глава ДНР добавил, что позицию граждан республики сформулирована в идеологической доктрине, которая носит название "Русский Донбасс".
Пушилин указал, что регион всегда был русским исторически и ментально. Он подчеркнул, что события после 2014 года однозначно определили вектор развития республики.
"Мы должны быть вместе с Россией", – заключил политик. Он также выступил за усиление сотрудничества с Москвой и назвал Донбасс частью "Большой России".
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ранее заявила о необходимости включения Донбасса в состав России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Симоньян является медиа-менеджером и не может быть выразителем официальной позиции страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: