Глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал слова Владимира Путина, который на пообещал – "несмотря ни на что" – не бросать Донбасс.

Пушилин заявил, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, а также выразил готовность отстаивать общие ценности.

"У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами", – сказал он радиостанции "Говорит Москва".

Глава ДНР добавил, что позицию граждан республики сформулирована в идеологической доктрине, которая носит название "Русский Донбасс".

Пушилин указал, что регион всегда был русским исторически и ментально. Он подчеркнул, что события после 2014 года однозначно определили вектор развития республики.

"Мы должны быть вместе с Россией", – заключил политик. Он также выступил за усиление сотрудничества с Москвой и назвал Донбасс частью "Большой России".

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ранее заявила о необходимости включения Донбасса в состав России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Симоньян является медиа-менеджером и не может быть выразителем официальной позиции страны.