Путин пообещал не бросать Донбасс

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс.
Глава государства признался, что у него "перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети".
"Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что прежде, чем принять какое-то решение, "мы должны подумать о последствиях любого нашего шага".
"На наших с вами плечах – я говорю "наших с вами", потому что вы четвертая власть – огромная ответственность за Россию в целом", – сказал президент РФ.
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ранее заявила о необходимости включения Донбасса в состав России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Симоньян является медиа-менеджером и не может быть выразителем официальной позиции страны.
Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть на Украине и объявили о создании ДНР и ЛНР.