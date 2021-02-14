Путин пообещал не бросать Донбасс

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс.

Глава государства признался, что у него "перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети".

"Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что", – цитирует Путина ТАСС.

Он добавил, что прежде, чем принять какое-то решение, "мы должны подумать о последствиях любого нашего шага".

"На наших с вами плечах – я говорю "наших с вами", потому что вы четвертая власть – огромная ответственность за Россию в целом", – сказал президент РФ.

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ранее заявила о необходимости включения Донбасса в состав России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Симоньян является медиа-менеджером и не может быть выразителем официальной позиции страны.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть на Украине и объявили о создании ДНР и ЛНР.