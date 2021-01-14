Кравчук заявил о готовности Украины к "компромиссу" по Крыму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно договариваться по вопросу Крыма для урегулирования противоречий между государствами, передает НСН.
Он пояснил, что в первую очередь необходимо решить вопросы с поставкой воды, а также достичь решения по урегулированию конфликта в Донбассе. По его мнению, через переговоры и компромиссы можно прийти к решению многих проблем.
"Я не говорю, что Украина во всем идеально права. Но Украина готова к компромиссам. В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы. Это дорога в глухой угол", – заявил Кравчук.
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отверг ряд обвинений Украины против России по событиям в Крыму, отметив их недоказанность. В частности, речь идет о якобы случаях убийства мирных граждан, беспричинного задержания или запугивания зарубежных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военных, дискриминации этнических украинцев, уголовного преследования проукраински настроенных лиц, отказах в регистрации религиозных и других организаций.
Таким образом, суд этим промежуточным решением подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела, в рамках которого будет дана правовая оценка претензиям со стороны Украины по событиям в Крыму в 2014–2015 годах.
Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.
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