МИД РФ оценил позицию суда ООН по претензиям со стороны Украины

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Министерство иностранных дел РФ надеется, что Международный суд ООН учтет позицию Москвы и не станет удовлетворять претензии Киева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Суд отклонил ключевое требование украинской стороны о том, что Россия должна понести международно-правовую ответственность как "государство – спонсор терроризма на Украине", обратили внимание в МИД.

При этом суд в Гааге отклонил возражения России по иску Киева, заявлявшего о нарушении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украина подала иск против России в Международный иск ООН зимой 2017 года, обвинив Москву в незаконных поставках оружия и дискриминации крымских татар. В апреле того же года суд отказался удовлетворить требование Украины о временных мерах в отношении России в рамках иска по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, но частично удовлетворил позицию Киева по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Россия не раз опровергала подобные обвинения. Москва подчеркивала, что не участвует в конфликте в Донбассе, а права меньшинств в стране не ущемляются.

В МИД напоминали, что Киев полностью не выполнил необходимых до обращения в Международный суд ООН действий. В частности, Украина не решала разногласия посредством переговоров или арбитража и не обращалась в комитет по ликвидации расовой дискриминации.